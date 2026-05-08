Paris maudit 3 : Sombre Rive gauche
Paris maudit 3 : Sombre Rive gauche vendredi 8 mai 2026.
Entre les anciens remparts de Paris et les ruelles de Saint-Germain-des-Prés, la Rive gauche est un territoire d’ombres, d’intrigues et de complots.
Partez à la rencontre de sorcières poursuivies pour leurs pratiques interdites et d’alchimistes maniant la magie noire, revivez les réunions discrètes de sociétés initiatiques et les heures les plus sombres de la Révolution.
Des geôles oubliées aux jardins hantés, des cours cachées aux passages dissimulés, cette balade vous entraîne dans un Paris qui n’a jamais été aussi maudit.
Une nouvelle enquête dans les légendes sombres de la Ville Lumière.
Après les succès des légendes du Paris maudit 1 & 2, suivez Guillaume pour une nouvelle immersion au cœur d’un Paris plus secret, plus trouble… et plus mystérieux que jamais.
Le samedi 04 juillet 2026
de 19h00 à 21h00
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h00 à 21h00
Le vendredi 08 mai 2026
de 19h00 à 21h00
payant
21€/pers
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-08T19:00:00+02:00_2026-05-08T21:00:00+02:00;2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00;2026-07-04T19:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00
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