Paris maudit 3 : Sombre Rive gauche

Entre les anciens remparts de Paris et les ruelles de Saint-Germain-des-Prés, la Rive gauche est un territoire d’ombres, d’intrigues et de complots.

Partez à la rencontre de sorcières poursuivies pour leurs pratiques interdites et d’alchimistes maniant la magie noire, revivez les réunions discrètes de sociétés initiatiques et les heures les plus sombres de la Révolution.

Des geôles oubliées aux jardins hantés, des cours cachées aux passages dissimulés, cette balade vous entraîne dans un Paris qui n’a jamais été aussi maudit.

Une nouvelle enquête dans les légendes sombres de la Ville Lumière.

Après les succès des légendes du Paris maudit 1 & 2, suivez Guillaume pour une nouvelle immersion au cœur d’un Paris plus secret, plus trouble… et plus mystérieux que jamais.

Le samedi 04 juillet 2026

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 08 mai 2026

de 19h00 à 21h00

payant

21€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-08T19:00:00+02:00_2026-05-08T21:00:00+02:00;2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00;2026-07-04T19:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00



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