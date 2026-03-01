Paris Music 2026 : 10ème édition du 18 au 22 mars Bateau El Alamein Paris
Paris Music 2026 : 10ème édition du 18 au 22 mars Bateau El Alamein Paris mercredi 18 mars 2026.
Pour cette dixième édition, le festival Paris Music réunit Mathias
Malzieu, Alexis HK, Malik Djoudi, Coline Rio, de grandes voix du jazz
comme China Moses ou Flore Benguigui (ex-L’Impératrice), la pianiste
néo-classique Sarah Coponat, la chanteuse à la pop pudique Pi Ja Ma, la
poétesse Suzanne Rault-Balet, le percussionniste vénézuélien Orlando
Poleo ou encore le chanteur africain So Kalmery…
A travers une cinquantaine de concerts, les artistes investiront des lieux
emblématiques et parfois secrets : le très confidentiel appartement de
Boris Vian, le studio du Théâtre de la Ville, Ground Control, le Studio de
l’Ermitage, la Petite Halle, la Bellevilloise, le Lou Pascalou, Louloute,
l’Anomalie, le Sunset/Sunside, la Manufacture de la Chanson ou le
Bateau El Alamein.
Le festival s’ouvrira également à de nouveaux espaces, parmi lesquels le
Château de Vincennes et l’Hôtel de la Marine.
Le Festival Paris Music, axé sur le happening et la performance, repart pour une nouvelle édition dans des lieux atypiques !
Du mercredi 18 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :
payant
De 10 à 20€
Tout public.
Date(s) :
Bateau El Alamein 8 Port de la Gare 75013 Paris
http://www.paris-music.com/
