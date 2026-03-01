Paris Music 2026 : 10ème édition du 18 au 22 mars Bateau El Alamein Paris

Pour cette dixième édition, le festival Paris Music réunit Mathias

Malzieu, Alexis HK, Malik Djoudi, Coline Rio, de grandes voix du jazz

comme China Moses ou Flore Benguigui (ex-L’Impératrice), la pianiste

néo-classique Sarah Coponat, la chanteuse à la pop pudique Pi Ja Ma, la

poétesse Suzanne Rault-Balet, le percussionniste vénézuélien Orlando

Poleo ou encore le chanteur africain So Kalmery…

A travers une cinquantaine de concerts, les artistes investiront des lieux

emblématiques et parfois secrets : le très confidentiel appartement de

Boris Vian, le studio du Théâtre de la Ville, Ground Control, le Studio de

l’Ermitage, la Petite Halle, la Bellevilloise, le Lou Pascalou, Louloute,

l’Anomalie, le Sunset/Sunside, la Manufacture de la Chanson ou le

Bateau El Alamein.

Le festival s’ouvrira également à de nouveaux espaces, parmi lesquels le

Château de Vincennes et l’Hôtel de la Marine.

Le Festival Paris Music, axé sur le happening et la performance, repart pour une nouvelle édition dans des lieux atypiques !

Du mercredi 18 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :

payant

De 10 à 20€

Tout public.

début : 2026-03-18T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-23T00:59:59+01:00

Bateau El Alamein 8 Port de la Gare 75013 Paris

http://www.paris-music.com/



