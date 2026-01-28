Paris occupé, Paris libéré ! Visite spectacle

Portée par un guide qui sera accompagné de trois comédiens et musiciens fidèlement costumés, cette visite spectacle vous emmène au centre de Paris, sur les lieux qui ont été marqués par les événements. Nous revivrons l’Histoire de France à travers de nombreuses anecdotes relatives à la vie parisienne d’alors. La visite sera ponctuée de chansons emblématiques jouées en direct, comme le Chant des partisans ou Paris en Colère.

Au cœur du Marais, un hommage appuyé sera rendu devant le mémorial de la Shoah et le Mur des Justes parmi les Nations.

Une visite captivante, riche en émotions, qui a obtenu le Label « Mission Libération » de l’Etat.

L’année dernière nous célébrions les 80 ans de la Libération de Paris. A cette occasion, la troupe des Mystères de l’Histoire a créé un nouveau spectacle qui vous invite à revivre les grandes heures de ce jour glorieux ainsi que le quotidien des Parisiens pendant les quatre années d’occupation qui le précèdent.

Le samedi 29 août 2026

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 30 août 2026

de 15h00 à 17h00

payant

– de 16 ans : 20€

+ de 16 ans : 30€

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

