Paris Passion Aéro Aérodrome Paris Saclay Versailles Toussus-le-Noble
samedi 26 septembre 2026 · Aérodrome Paris Saclay Versailles · Toussus-le-Noble
Informations pratiques
Toussus-le-Noble
Paris Passion Aéro
Aérodrome Paris Saclay Versailles Aéro Touring Club de France Toussus-le-Noble Yvelines
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Moins de 25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 23:45:00
Date(s) :
2026-09-26
Le 26 septembre, l’ATCF de Toussus-le-Noble vous donne rendez-vous pour une journée 100 % aviation plus de 50 aéronefs, démonstrations, rencontres avec les pilotes, cockpits ouverts, conférence, concert et foodtruck !
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Aérodrome Paris Saclay Versailles Aéro Touring Club de France Toussus-le-Noble 78117 Yvelines Île-de-France +33 1 39 56 21 17
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English :
On September 26, the ATCF in Toussus-le-Noble invites you to a day dedicated entirely to aviation: more than 50 aircraft, demonstrations, meet-and-greets with pilots, open cockpits, a lecture, a concert, and food trucks!
L’événement Paris Passion Aéro Toussus-le-Noble a été mis à jour le 2026-08-17 par Conseil Départemental des Yvelines
À voir aussi à Toussus-le-Noble (Yvelines)
- TribuPhone, Brasserie L’Aérodrome, Toussus-le-Noble 31 octobre 2026