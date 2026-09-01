Paris Passion Aéro Aérodrome Paris Saclay Versailles Toussus-le-Noble

Informations pratiques

Toussus-le-Noble

Paris Passion Aéro

Aérodrome Paris Saclay Versailles Aéro Touring Club de France Toussus-le-Noble Yvelines

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Moins de 25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 23:45:00

Date(s) :

2026-09-26

Le 26 septembre, l’ATCF de Toussus-le-Noble vous donne rendez-vous pour une journée 100 % aviation plus de 50 aéronefs, démonstrations, rencontres avec les pilotes, cockpits ouverts, conférence, concert et foodtruck !

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Aérodrome Paris Saclay Versailles Aéro Touring Club de France Toussus-le-Noble 78117 Yvelines Île-de-France +33 1 39 56 21 17

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English :

On September 26, the ATCF in Toussus-le-Noble invites you to a day dedicated entirely to aviation: more than 50 aircraft, demonstrations, meet-and-greets with pilots, open cockpits, a lecture, a concert, and food trucks!

L’événement Paris Passion Aéro Toussus-le-Noble a été mis à jour le 2026-08-17 par Conseil Départemental des Yvelines