« Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi » : « Seule Paris est digne de Rome ; seule Rome est digne de Paris » : telle est la devise du jumelage à travers lequel les deux capitales française et italienne ont décidé d’unir symboliquement leur destin le 30 janvier 1956.

L’année 2026 marque ainsi le 70ᵉ anniversaire de ce jumelage exclusif, que les deux villes souhaitent célébrer ensemble, le 29 janvier à Rome puis le 30 janvier à Paris par des cérémonies officielles organisées en présence des maires des deux villes, ainsi que par une programmation culturelle déployée dans les deux villes tout au long de l’année 2026.

Ces événements culturels et mémoriels, fruits pour certains d’une collaboration entre de grandes institutions parisiennes et romaines, mettront en lumière la richesse artistique de Rome et de Paris, et la manière dont les deux capitales se sont l’une et l’autre inspirées au fil des siècles.

Paris-Rome : et si on célébrait les 70 ans du jumelage ? ; Crédits : Ville de Paris

Quelques

temps forts à Paris

30 janvier : illumination de la façade de l'Hôtel de Ville aux couleurs de Paris et de Rome ;

Paris et de Rome ;

2 février à 20 h : concert de Nicola Piovani au Théâtre de la Ville ;

5 février à 19 h : rencontre sur les relations diplomatiques entre Rome et

Paris à la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville ;

Paris à la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville ; Du 7

au 12 avril : ITALISSIMO, traditionnel festival de la littérature

et de la culture italiennes, célèbrera ce jumelage en mettant en dialogue

écrivains, artistes et œuvres des deux capitales ;

au 12 avril : ITALISSIMO, traditionnel festival de la littérature et de la culture italiennes, célèbrera ce jumelage en mettant en dialogue écrivains, artistes et œuvres des deux capitales ; Du 2

au 6 juillet : le festival Dolcevita sur Seine proposera

cette année une grande fête du cinéma avec des artistes et invités

d’exception, ainsi que son grand cinéma en plein air

Des expositions dédiées à Rome, débuteront également en février sur

les grilles de l’Hôtel de Ville et sur les berges de Seine. D’autres événements proposés par plusieurs établissements ou structures

culturelles, tels que l’Institut Culturel italien, la Cie Flies, l’Atelier de

Paris, etc., seront prochainement dévoilés !

Le jumelage se fête aussi à Rome ! > 29 janvier : illumination de la fontaine de Trevi aux couleurs des deux villes ;

> Du 30 janvier au 30 juin : exposition « Irving Penn — Photographies 1939–2007 », chefs-d’œuvre de la collection de la Maison européenne de la Photographie de Paris, à l’occasion de l’ouverture du premier Centre de la Photographie de Rome, au Mattatoio ;

> Du 25 février au 25 mai : exposition photographique consacrée à Agnès Varda à la Villa Médicis. L’Académie de France à Rome rend hommage au travail photographique de l’artiste et réalisatrice Agnès Varda (1928–2019) à travers la première grande rétrospective qui lui est consacrée en Italie.

