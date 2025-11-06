Paris Samba Soul OS PARIOCAS Le Son de la Terre PARIS 05

Le projet est impulsé par Nicola Són, auteur-compositeur-interprète français, surnommé par Jô Soares – grande figure de la télévision brésilienne – “le plus brésilien des chanteurs français”. Installé plusieurs années au Brésil, Nicola Són s’y est produit à maintes reprises, notamment à deux occasions dans l’émission culte Programa do Jô.

Formé de huit musiciens brésiliens et français de la scène parisienne, OS PARIOCAS explore l’héritage du mouvement Black Rio des années 1970, où samba, soul, funk et musiques afro-américaines se sont mêlées pour donner naissance à un genre vibrant : la samba-soul, aussi appelée samba-rock ou sambalanço.

Sous la direction musicale du saxophoniste Yann Jankielewicz — compositeur et producteur ayant collaboré avec des légendes telles que Manu Dibango ou Tony Allen — le groupe propose une relecture moderne et énergique de ce répertoire, mêlant création originale et reprises arrangées. OS PARIOCAS fait dialoguer Paris et Rio dans un groove métissé, festif et engagé.

Chant / Guitare : Nicola Són

Chœurs : Paola Cristina

Basse: Ricardo Feijão

Batterie: Miguel Couto

Claviers: Công-Minh Pham

Saxophone: Ludwig Gorhan

Trompette : Gilles Garin

Percussions: Tommy Milharo

OS PARIOCAS est né en 2024 à l’occasion des toutes premières soirées Paris Samba Soul, organisées sur la péniche Son de la Terre, amarrée au pied de Notre-Dame de Paris.

Le samedi 07 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05