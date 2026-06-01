Paris Sport Dimanches Estivaux : bougez tout l’été !

Des rendez-vous sportifs gratuits près de chez vous

Chaque dimanche, de 10 h à 12 h, retrouvez des éducateurs sportifs professionnels dans les parcs, jardins et places de la capitale. Sans inscription, participez à une séance près de chez vous, seul, entre amis ou en famille !

Running, fitness, boxe, marche active ou stretching au soleil : tout l’été, la Ville de Paris propose des séances gratuites encadrées par des éducateurs sportifs dans les parcs, jardins et places de la capitale.

Du dimanche 28 juin 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T12:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T12:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T12:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T12:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T12:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T12:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T12:00:00+02:00;2026-08-23T10:00:00+02:00_2026-08-23T12:00:00+02:00;2026-08-30T10:00:00+02:00_2026-08-30T12:00:00+02:00;2026-09-06T10:00:00+02:00_2026-09-06T12:00:00+02:00;2026-09-13T10:00:00+02:00_2026-09-13T12:00:00+02:00



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