Paris Sport Dimanches : faites du sport gratuitement dans tout Paris !

Informations pratiques

Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !

Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez

seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite

aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points

de rassemblement pour une séance sportive d’une heure, de 10h à 12h, le dimanche.

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Paris Sport Dimanches, c’est toute l’année l’occasion de pratiquer du sport gratuitement en extérieur, tous les dimanches matins, à 10 h, dans les 4 coins de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :



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