Paris Sport Dimanches : faites du sport gratuitement dans tout Paris !
lundi 21 septembre 2026
Informations pratiques
Avant votre brunch ou votre déjeuner du dimanche, une brève session sportive est recommandée !
Paris Sport Dimanches est ouvert à tou·te·s que vous veniez
seul·e, en groupe ou en famille. L’accès est gratuit et ne nécessite
aucune inscription préalable. Rendez-vous simplement à l’un des points
de rassemblement pour une séance sportive d’une heure, de 10h à 12h, le dimanche.
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Paris Sport Dimanches, c’est toute l’année l’occasion de pratiquer du sport gratuitement en extérieur, tous les dimanches matins, à 10 h, dans les 4 coins de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :