Paris sport proximité : course à pied au parc Kellermann
lundi 21 septembre 2026
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi et jeudi pour participer à des sessions de course à pied au parc Kellermann. Rendez-vous au gymnase Bourneville.
Jour et horaires :
Lundi et jeudi : 12h30-13h30
Capacité d’accueil par créneau : 20 personnes.
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :