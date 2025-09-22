Paris sport proximité : des activités gratuites proches de chez vous

Paris Sport Proximité, en étroite relation avec les besoins spécifiques de chaque arrondissement, offre des activités sportives gratuites tout au long de l’année dans toute la ville de Paris.

Ces activités, telles que le badminton, la remise en forme ou les sports collectifs, sont encadrées par les éducateurs et éducatrices sportives de la Ville de Paris ainsi que par des associations sportives, notamment les Centres Sport Découverte. Elles sont accessibles à tous les Parisiens, enfants, adolescents et adultes.

Important : Notez que les activités Paris Sport Proximité reprendront le lundi 22 septembre 2025. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles.

L’accès est gratuit, alors venez nombreux !

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Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :



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