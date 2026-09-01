Paris sport proximité : stretching au gymnase Masseran

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi pour participer à des sessions de stretching au gymnase Masseran.

Jour et horaires : Mercredi : 15h00-16h00 (gymnase B) Capacité d’accueil : 16 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs sportifs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :



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