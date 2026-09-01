Paris sport proximité : stretching au gymnase Masseran
lundi 21 septembre 2026
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi pour participer à des sessions de stretching au gymnase Masseran.
Jour et horaires :
Mercredi : 15h00-16h00 (gymnase B)
Capacité d’accueil : 16 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs sportifs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :