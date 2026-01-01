Paris Sportives : du sport en plein air pour toutes !

Paris Sportives c’est quoi ?

Le dispositif « Paris Sportives » s’inscrit dans le cadre de l’héritage de la Ville de Paris pour les Jeux olympiques et paralympiques. Il offre aux femmes et adolescentes la possibilité de pratiquer régulièrement une activité physique dans un cadre convivial et accessible, que ce soit sur des terrains de sport extérieurs, dans des jardins ou sur l’espace public parisien. En valorisant des principes d’inclusion et de mixité sociale, ce programme propose des activités gratuites pour lever les freins économiques et encourager la pratique sportive. En collaboration avec des clubs et associations locaux, Paris Sportives aide les femmes à se réapproprier l’espace public, à s’épanouir par le sport et à renforcer les liens sociaux dans leur quartier, quel que soit leur âge ou niveau.

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Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.

Du jeudi 01 janvier 2026 au vendredi 01 janvier 2027 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-02T00:59:59+01:00

Date(s) :



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