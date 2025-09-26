Paris Trio – Greg LAMY Le Son de la Terre PARIS 05

Paris Trio – Greg LAMY Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 26 juin 2026.

Le talentueux guitariste Greg LAMY propose une vision rafraîchissante et moderne du jazz, alliant brio technique et créativité époustouflante.

Porté par une section rythmique solide et inspirée, composée de Julien Augier à la batterie et Hugo Cechosz à la contrebasse, le Greg LAMY Trio explore avec audace les frontières du genre, repoussant les limites pour offrir une expérience musicale unique et captivante. Les compositions originales du leader, mêlant influences classiques et touches contemporaines, transcendent les attentes pour nous plonger dans un univers sonore aussi élégant qu’envoûtant.

La complicité palpable entre les trois musiciens crée une alchimie musicale hors du commun, où chacun apporte sa personnalité et son expertise pour former un tout harmonieux. Véritable prouesse technique, le jeu du trio séduit autant par sa maîtrise que par sa sensibilité, offrant au public des moments de grâce et d’émotions pures.

Greg LAMY-guitare

Julien Auguier -batterie

Hugo Cechosz -contrebasse

« Trois musiciens, une alchimie. Le jazz prend vie entre les cordes, les peaux et les silences. Venez vivre l’instant. »

Le vendredi 26 juin 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05