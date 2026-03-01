Paris Volley vs Saint Nazaire Salle Charpy Paris

Ce samedi, le Paris Volley vous donne rendez-vous pour leur dernier match à domicile de la saison régulière, face à St Nazaire, avec à la clé la quête d’une place en play-in ! Et pour l’occasion, la Salle Charpy se pare des couleurs du Japon pour célébrer l’Hanami, la fête des cerisiers en fleurs .

Que vous soyez passionné de volley ou simplement curieux de vivre une soirée festive, ce rendez-vous est l’occasion idéale de profiter d’un spectacle rythmé et plein d’émotions. Smashs puissants, échanges spectaculaires et ambiance chaleureuse dans les tribunes garantis !

Un événement à partager entre amis, en famille… ou entre amoureux de la saison des fleurs, au cœur du 13ᵉ arrondissement.

Lieu : Salle Charpy, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris

⏰ Horaire : Coup d’envoi à 18h, ouverture des portes à 17h

Billetterie : De 10 à 20€

Le samedi 14 mars 2026

de 18h00 à 00h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Salle Charpy 99, boulevard Kellermann 75013 Paris

