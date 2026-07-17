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Parle avec elle, Les Cinéastes, Le Mans

mardi 18 août 2026 · Les Cinéastes · Le Mans

Parle avec elle, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Les Cinéastes
Adresse
42 place des Comtes du Maine, Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

Parle avec elle Mardi 18 août, 13h30 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T13:30:00+02:00 – 2026-08-18T15:22:00+02:00
Fin : 2026-08-18T13:30:00+02:00 – 2026-08-18T15:22:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=M0UF1 »}]
Rétrospective – Benigno, un jeune infirmier, et Marco, un écrivain d’une quarantaine d’années, se rendent, chacun de son côté, à un spectacle de Pina Bausch, Café Müller. Ils sont assis l’un à côté…

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