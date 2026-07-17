Parle avec elle, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Parle avec elle Mardi 18 août, 13h30 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T13:30:00+02:00 – 2026-08-18T15:22:00+02:00

Fin : 2026-08-18T13:30:00+02:00 – 2026-08-18T15:22:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=M0UF1 »}]

Rétrospective – Benigno, un jeune infirmier, et Marco, un écrivain d’une quarantaine d’années, se rendent, chacun de son côté, à un spectacle de Pina Bausch, Café Müller. Ils sont assis l’un à côté…