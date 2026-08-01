Escape game La Résistance a besoin de vous ! Av. Rostov-sur-le-Don Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Escape game La Résistance a besoin de vous !

Av. Rostov-sur-le-Don 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:00:00

fin : 2026-08-18 18:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Entre histoire et enquête, cet escape game vous plongera dans le rôle de véritables résistants de la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous de taille à relever le défi ?

Jauge de 6 personnes.

Attention pas de billetterie sur place. .

Av. Rostov-sur-le-Don 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Part history, part mystery, this escape game will immerse you in the role of real-life World War II resistance fighters. Are you up to the challenge?

L’événement Escape game La Résistance a besoin de vous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-30 par CDT72