Escape game La Résistance a besoin de vous ! Av. Rostov-sur-le-Don Le Mans
mardi 18 août 2026 · Av. Rostov-sur-le-Don · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Escape game La Résistance a besoin de vous !
Av. Rostov-sur-le-Don 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Entre histoire et enquête, cet escape game vous plongera dans le rôle de véritables résistants de la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous de taille à relever le défi ?
Jauge de 6 personnes.
Attention pas de billetterie sur place. .
Av. Rostov-sur-le-Don 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
Part history, part mystery, this escape game will immerse you in the role of real-life World War II resistance fighters. Are you up to the challenge?
L’événement Escape game La Résistance a besoin de vous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-30 par CDT72
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