Parle pour nous- Cheap Cie Brasserie kerampont Lannion
Parle pour nous- Cheap Cie Brasserie kerampont Lannion mardi 5 mai 2026.
Lannion
Parle pour nous- Cheap Cie
Brasserie kerampont 2 hent koz montroulez Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 19:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Ce spectacle propose de remonter le temps pour questionner les résonances des Doléances de 1789 dans notre monde d’aujourd’hui. Actualité et histoire se télescopent et invitent le spectateur à s’interroger sur la parole, la participation et la représentation citoyenne. .
Brasserie kerampont 2 hent koz montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Parle pour nous- Cheap Cie Lannion a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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