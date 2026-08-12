jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 4e étage · Rennes

Informations pratiques

Parlons BD ! Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes 24 septembre 2026 – 13 mai 2027, certains jeudis Ille-et-Vilaine

gratuit

Dans une ambiance conviviale et participative, parlons BD !

Venez découvrir les derniers coups de cœur BD des bibliothécaires des Champs Libres : nouveautés, rééditions, romans graphiques, comics ou mangas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-24T17:30:00.000+02:00

Fin : 2027-05-13T18:30:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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