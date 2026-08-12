Parlons BD ! Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes
jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 4e étage · Rennes
Informations pratiques
Parlons BD ! Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes 24 septembre 2026 – 13 mai 2027, certains jeudis Ille-et-Vilaine
gratuit
Dans une ambiance conviviale et participative, parlons BD !
Venez découvrir les derniers coups de cœur BD des bibliothécaires des Champs Libres : nouveautés, rééditions, romans graphiques, comics ou mangas.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-24T17:30:00.000+02:00
Fin : 2027-05-13T18:30:00.000+02:00
1
Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Rennes à la mer et au vert : Saint Cast Maison des Aînés et des Aidants Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Guérande Maison des Aînés et des Aidants Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Guérande, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes 12 août 2026
- Rennes à la mer et au vert : Saint Cast, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes 12 août 2026
- Mission nature : à la découverte des Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes 12 août 2026