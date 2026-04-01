Parlons santé mentale Echanges et discussion le pouvoir des mots avec Audrey Chopinet Grenade-sur-l’Adour
Parlons santé mentale Echanges et discussion le pouvoir des mots avec Audrey Chopinet Grenade-sur-l’Adour samedi 25 avril 2026.
Grenade-sur-l’Adour
Parlons santé mentale Echanges et discussion le pouvoir des mots avec Audrey Chopinet
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Nous vous invitons à découvrir un espace ouvert, chaleureux et accessible à tous. Au programme des temps d’échanges, de créations et de partage. La santé mentale des jeunes constitue un enjeu majeur de santé publique, marqué par une animation du mal être chez les 9-25 ans, dans un contexte social, économique et environnemental fragilisé. Dans le cadre de ce projet, nous proposons une action de prévention et de psychoéducation à destination des jeunes, afin de renforcer leurs connaissances, leurs ressources personnelles et collectives, de favoriser leur rôle d’acteurs de leur santé mentale et de sentinelles auprès de leurs pairs. .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 75 36 mediatheque@grenadesuradour.fr
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English : Parlons santé mentale Echanges et discussion le pouvoir des mots avec Audrey Chopinet
L’événement Parlons santé mentale Echanges et discussion le pouvoir des mots avec Audrey Chopinet Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Grenade
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