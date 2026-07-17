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Parlons santé mentale, Médiathèque de Bram, Bram

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Bram · Bram

Parlons santé mentale, Médiathèque de Bram, Bram

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Bram
Adresse
1 avenue Georges Clémenceau 11150 Bram
Ville
11150 Bram
Département
Aude

Parlons santé mentale Samedi 3 octobre, 10h00, 14h30 Médiathèque de Bram Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

2 événements pour parler Santé Mentale:
– une conférence
– une bibliothèque vivante

Médiathèque de Bram 1 avenue Georges Clémenceau 11150 Bram Bram 11150 Aude Occitanie 0468765007 https://ccplm.bibli.fr/ Médiathèque intercommunlae Gratuit, parking à proxilité
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