Parlons santé mentale, Médiathèque de Bram, Bram

Informations pratiques

Parlons santé mentale Samedi 3 octobre, 10h00, 14h30 Médiathèque de Bram Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

2 événements pour parler Santé Mentale:

– une conférence

– une bibliothèque vivante

Médiathèque de Bram 1 avenue Georges Clémenceau 11150 Bram Bram 11150 Aude Occitanie 0468765007 https://ccplm.bibli.fr/ Médiathèque intercommunlae Gratuit, parking à proxilité

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