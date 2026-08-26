Part’âge en bib que mettre dans ma hotte ? Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Part’âge en bib que mettre dans ma hotte ?

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 15:00:00

fin : 2026-12-09 16:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Venez découvrir des idées cadeaux pour Noël jeux, livres et objets d’éveil pour stimuler les sens et l’imaginaire des tout-petits.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Part’âge en bib : what should I put in my sack?

Come and discover Christmas gift ideas: games, books, and developmental toys to stimulate the senses and imaginations of little ones.

L’événement Part’âge en bib que mettre dans ma hotte ? Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime