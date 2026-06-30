Part’âge nature sortie traces et empreintes d’animaux Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Part’âge nature sortie traces et empreintes d’animaux

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez observer empreintes, indices et petits secrets de la nature. Une aventure amusante pour découvrir la vie sauvage qui vous entoure.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Part’âge Nature: Outing Animal tracks and prints

Come and observe tracks, signs, and nature’s little secrets. A fun adventure to discover the wildlife around you.

Join the City’s Biodiversity and Animal Welfare Department for an outdoor exploration of Mediterranean nature—a fun way to learn about and raise awareness of environmental protection.



ANIMAL TRACKS AND FOOTPRINTS

Who has passed along the Deffend Trail?

Put on your detective hats and investigate animal tracks!

Come and observe tracks, signs, and nature’s little secrets. A fun adventure to discover the wildlife around you.

L’événement Part’âge nature sortie traces et empreintes d’animaux Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime