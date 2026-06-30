Part’âge nature sortie traces et empreintes d’animaux Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
mercredi 22 juillet 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Part’âge nature sortie traces et empreintes d’animaux
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez observer empreintes, indices et petits secrets de la nature. Une aventure amusante pour découvrir la vie sauvage qui vous entoure.
.
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Part’âge Nature: Outing Animal tracks and prints
Come and observe tracks, signs, and nature’s little secrets. A fun adventure to discover the wildlife around you.
Join the City’s Biodiversity and Animal Welfare Department for an outdoor exploration of Mediterranean nature—a fun way to learn about and raise awareness of environmental protection.
ANIMAL TRACKS AND FOOTPRINTS
Who has passed along the Deffend Trail?
Put on your detective hats and investigate animal tracks!
Come and observe tracks, signs, and nature’s little secrets. A fun adventure to discover the wildlife around you.
L’événement Part’âge nature sortie traces et empreintes d’animaux Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime
À voir aussi à Sainte-Maxime (Var)
- Visite guidée de la tour carrée maison des traditions Tour Carrée Sainte-Maxime 30 juin 2026
- Visite guidée de la tour carrée maison des traditions Tour Carrée Sainte-Maxime 2 juillet 2026
- Les Nuits de la Nartelle “Regards Croisés” Trio George Sand Chapelle de la Nartelle Sainte-Maxime 2 juillet 2026
- Immersion aquatique La Pointe des Sardinaux Sainte-Maxime 3 juillet 2026
- Soirée estivale District 12 par la troupe z dance Théâtre de la Mer Sainte-Maxime 3 juillet 2026