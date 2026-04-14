Partager l’histoire, Prieuré clunisien de Bournoncle F43360, Bournoncle-Saint-Pierre

Partager l’histoire Samedi 27 juin, 11h00 Prieuré clunisien de Bournoncle F43360 Haute-Loire

Entrée libre : sur inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:00:00+02:00

Nous offrons une visite guidée gratuite du site.

Une conférence sur l’histoire de Cluny en France et en Europe et les implications dans le monde rural.

Prieuré clunisien de Bournoncle F43360 4 place de la mairie 43360 BOURNONCLE Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.bournoncle@yahoo.fr »}]

Visite guidée, conférence sur l’histoire de Cluny

Libre