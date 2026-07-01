Partez à la découverte du circuit : « Empreintes médiévales à Sabran », Porte de Sabran, Sabran

Informations pratiques

Partez à la découverte du circuit : « Empreintes médiévales à Sabran » 19 et 20 septembre Porte de Sabran Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Muses et Hommes vous invite à découvrir un circuit patrimonial unique !

Parcourez la commune et explorez les sites mis en valeur par notre association grâce aux bornes QR codes. Vous aurez ainsi l’occasion de redécouvrir l’héritage laissé par nos ancêtres, tels que les chapelles romanes, les châteaux anciens, et bien d’autres témoignages remarquables de notre patrimoine.

Pour en savoir plus et profiter de visites virtuelles, rendez-vous sur le site internet de notre association : https://www.musesethommes.fr/.

Vous y trouverez également le lien vers notre circuit intitulé : « Empreintes médiévales à Sabran ».

⚠️ Prévoir :

Un smartphone pouvant scanner les QR codes ;

Des chaussures de randonnée ;

Un véhicule personnel pour se rendre d’un site à l’autre (distances de plusieurs kilomètres).

Important : l’association décline toute responsabilité en cas de dégradations ou d’accidents pouvant survenir lors de cette manifestation.

Porte de Sabran Chemin de la porte de Sabran, 30200 Sabran Sabran 30200 Gard Occitanie http://www.musesethommes.fr [{« link »: « https://www.musesethommes.fr/ »}] Propriété de l’association Muses et Hommes, les ruines qui se situent près du vallat des Horts sont un vrai mystère. Possiblement un édifice militaire, en raison de son épaisseur, l’hypothèse que cette structure ait été un moulin est aussi recevable.

L’association Muses et Hommes vous invite à découvrir un circuit patrimonial unique !

© Aurélie Pau