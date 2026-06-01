Participation au Prix Merlieux Des Bibliothèque 12ème édition Anizy-le-Grand
Participation au Prix Merlieux Des Bibliothèque 12ème édition Anizy-le-Grand dimanche 21 juin 2026.
Anizy-le-Grand
Participation au Prix Merlieux Des Bibliothèque 12ème édition
7 bis Rue de l’Aigle Noir Anizy-le-Grand Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous jusqu’au 19 septembre 2026 à la Médiathèque d’Anizy-le-Grand Les Feuillets d’Hermione .
Au programme
Participez à la 12ᵉ édition du Prix Merlieux des Bibliothèques en votant pour votre roman préféré parmi la sélection
-Mauvais cœur d’Audrey Brière.
-Chasseurs d’été de Soufiane Khaloua.
-L’Esprit de sel de Guillaume Viry.
Gratuit.
Informations par mail mediatheque@anizylegrand.fr
Rendez-vous jusqu’au 19 septembre 2026 à la Médiathèque d’Anizy-le-Grand Les Feuillets d’Hermione .
Au programme
Participez à la 12ᵉ édition du Prix Merlieux des Bibliothèques en votant pour votre roman préféré parmi la sélection
-Mauvais cœur d’Audrey Brière.
-Chasseurs d’été de Soufiane Khaloua.
-L’Esprit de sel de Guillaume Viry.
Gratuit.
Informations par mail mediatheque@anizylegrand.fr .
7 bis Rue de l’Aigle Noir Anizy-le-Grand 02320 Aisne Hauts-de-France mediatheque@anizylegrand.fr
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English :
Until September 19, 2026 at the Médiathèque d?Anizy-le-Grand? Les Feuillets d?Hermione?
On the program:
Take part in the 12th edition of the Prix Merlieux des Bibliothèques by voting for your favorite novel from the selection:
-Mauvais c?ur by Audrey Brière.
-Chasseurs d’été by Soufiane Khaloua.
-L’Esprit de sel by Guillaume Viry.
Free admission.
Information by e-mail: mediatheque@anizylegrand.fr
L’événement Participation au Prix Merlieux Des Bibliothèque 12ème édition Anizy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard
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