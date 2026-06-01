Anizy-le-Grand

Participation au Prix Merlieux Des Bibliothèque 12ème édition

7 bis Rue de l’Aigle Noir Anizy-le-Grand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous jusqu’au 19 septembre 2026 à la Médiathèque d’Anizy-le-Grand Les Feuillets d’Hermione .

Au programme

Participez à la 12ᵉ édition du Prix Merlieux des Bibliothèques en votant pour votre roman préféré parmi la sélection

-Mauvais cœur d’Audrey Brière.

-Chasseurs d’été de Soufiane Khaloua.

-L’Esprit de sel de Guillaume Viry.

Gratuit.

Informations par mail mediatheque@anizylegrand.fr

Rendez-vous jusqu’au 19 septembre 2026 à la Médiathèque d’Anizy-le-Grand Les Feuillets d’Hermione .

Au programme

Participez à la 12ᵉ édition du Prix Merlieux des Bibliothèques en votant pour votre roman préféré parmi la sélection

-Mauvais cœur d’Audrey Brière.

-Chasseurs d’été de Soufiane Khaloua.

-L’Esprit de sel de Guillaume Viry.

Gratuit.

Informations par mail mediatheque@anizylegrand.fr .

7 bis Rue de l’Aigle Noir Anizy-le-Grand 02320 Aisne Hauts-de-France mediatheque@anizylegrand.fr

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English :

Until September 19, 2026 at the Médiathèque d?Anizy-le-Grand? Les Feuillets d?Hermione?

On the program:

Take part in the 12th edition of the Prix Merlieux des Bibliothèques by voting for your favorite novel from the selection:

-Mauvais c?ur by Audrey Brière.

-Chasseurs d’été by Soufiane Khaloua.

-L’Esprit de sel by Guillaume Viry.

Free admission.

Information by e-mail: mediatheque@anizylegrand.fr

L’événement Participation au Prix Merlieux Des Bibliothèque 12ème édition Anizy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard