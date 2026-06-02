Participez à la Marche d’Octobre Rose ! Gacé
Participez à la Marche d’Octobre Rose ! Gacé samedi 17 octobre 2026.
Gacé
Participez à la Marche d’Octobre Rose !
Place de la Libération Gacé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 13:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Dans le cadre de Octobre Rose, rejoignez-nous pour une marche solidaire dédiée à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein.
Ensemble, marchons pour
· soutenir les personnes touchées par la maladie ;
· encourager le dépistage précoce ;
· faire avancer la recherche ;
· partager un moment de solidarité et d’espoir.
Venez habillés en rose et invitez vos proches ! Chaque pas compte dans le combat contre le cancer du sein.
> Réservation obligatoire. .
Place de la Libération Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 35 50 24 ville.gace@wanadoo.fr
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English : Participez à la Marche d’Octobre Rose !
L’événement Participez à la Marche d’Octobre Rose ! Gacé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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