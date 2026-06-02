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Participez à la Marche d’Octobre Rose ! Gacé

Participez à la Marche d’Octobre Rose ! Gacé samedi 17 octobre 2026.

Adresse : Place de la Libération

Ville : 61230 Gacé

Département : Orne

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Gacé

Participez à la Marche d’Octobre Rose !

Place de la Libération Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 13:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Dans le cadre de Octobre Rose, rejoignez-nous pour une marche solidaire dédiée à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein.

Ensemble, marchons pour
· soutenir les personnes touchées par la maladie ;
· encourager le dépistage précoce ;
· faire avancer la recherche ;
· partager un moment de solidarité et d’espoir.

Venez habillés en rose et invitez vos proches ! Chaque pas compte dans le combat contre le cancer du sein.

> Réservation obligatoire.   .

Place de la Libération Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 35 50 24  ville.gace@wanadoo.fr

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English : Participez à la Marche d’Octobre Rose !

L’événement Participez à la Marche d’Octobre Rose ! Gacé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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