Participez à la Marche d’Octobre Rose ! Gacé samedi 17 octobre 2026.

Gacé

Participez à la Marche d’Octobre Rose !

Place de la Libération Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 13:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre de Octobre Rose, rejoignez-nous pour une marche solidaire dédiée à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein.

Ensemble, marchons pour

· soutenir les personnes touchées par la maladie ;

· encourager le dépistage précoce ;

· faire avancer la recherche ;

· partager un moment de solidarité et d’espoir.

Venez habillés en rose et invitez vos proches ! Chaque pas compte dans le combat contre le cancer du sein.

> Réservation obligatoire. .

Place de la Libération Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 35 50 24 ville.gace@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Participez à la Marche d’Octobre Rose !

L’événement Participez à la Marche d’Octobre Rose ! Gacé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault