Participez à une visite de l’entreprise « Cars St Laurent » à St Firmin des Près ! Jeudi 18 juin, 09h30 Saint-Firmin-des-Prés – Agence VENDOME Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T09:30:00+02:00 – 2026-06-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T09:30:00+02:00 – 2026-06-18T11:00:00+02:00

Participez à la visite des Cars St Laurent et découvrez les métiers du transport. Rencontrez des professionnels du secteur de la formation, de l’emploi et participez aux divers ateliers.

-Présentation de l’entreprise -Témoignage d’un professionnel -Visite de l’entreprise -Animation AFT (casque de réalité virtuelle, tapis de sensibilisation drogue et alcoolémie) -Remise de la charte Ambassadeur de l’emploi

Saint-Firmin-des-Prés – Agence VENDOME 41100 Saint-Firmin-des-Prés, 41100 Saint-Firmin-des-Prés Saint-Firmin-des-Prés 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Participez à la visite des Cars St Laurent et découvrez les métiers du transport. Rencontrez des professionnels du secteur de la formation, de l’emploi et participez aux divers ateliers. -Pr [‘#TousMobilisés’ ‘Marché du travail’