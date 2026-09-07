Participez au jeu des meuniers et meunières, Moulin, Saint-Pierre-de-la-Fage

Informations pratiques

Participez au jeu des meuniers et meunières Samedi 19 septembre, 16h30 Moulin Hérault

Gratuit, animation ouverte aux enfants et aux adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Devenez meuniers et meunières en enfilant les chemises blanches et les bonnets, tailles enfants et adultes.

Sur une planchette représentant votre âne, vous transporterez un peu de farine du moulin au four. Attention de ne pas renverser !

Une farandole enfarinée s’en suivra.

Moulin 34520 Saint-Pierre-de-la-Fage Saint-Pierre-de-la-Fage 34520 Hérault Occitanie 04 67 44 09 31 http://lemoulinsaintpierre.free.fr/ Découvrez le charme authentique du moulin de Saint-Pierre-de-la-Fage.

Érigé à 620 mètres d’altitude sur la route du causse du Larzac, au nord de l’Hérault tout près du cirque de Navacelles, il témoigne d’un passé riche.

Ce moulin-tour à farine, recensé comme ruine dès 1830 et restauré en 2005, est un lieu empreint d’histoire offrant une vue panoramique sur les paysages environnants.

Il est aujourd’hui ouvert au public bénévolement par les membres passionnés de l’association des Amis du Moulin de Saint Pierre pour une immersion authentique entre patrimoine et nature.

Devenez meuniers et meunières en enfilant les chemises blanches et les bonnets, tailles enfants et adultes.

© Annie Courville