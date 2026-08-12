Informations pratiques

Participez un cours collectifs de guitare PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 16 septembre 2026 – 9 juin 2027, certains mercredis Ille-et-Vilaine

Une approche collective de guitare pour jouer en groupe

**Atelier tout niveau avec Philippe Douet**

**Mercredi 19h30**

**(Tous les 15 jours / 1h à 1h30 selon inscrit·es)**

Cet atelier propose une approche collective de l’apprentissage de la guitare, où chacun·e progresse à son rythme tout en partageant le plaisir de jouer en groupe.

À partir de morceaux choisis ensemble et de différentes esthétiques musicales, les participant·es développent progressivement leur pratique instrumentale.

15 séances de septembre 2026 à juin 2027

Tout niveau

Tarif de 170 € à 216 € selon quotient familial

Un cours d’essai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-16T19:30:00.000+02:00

Fin : 2027-06-09T21:00:00.000+02:00

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http://www.phakt.fr/?utm_source=gmb https://www.phakt.fr contact@phakt.fr 0299651970

PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

0299651970



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