Participez un cours collectifs de guitare PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes
mercredi 16 septembre 2026 · PHAKT Centre Culturel Colombier · Rennes
Informations pratiques
Participez un cours collectifs de guitare PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 16 septembre 2026 – 9 juin 2027, certains mercredis Ille-et-Vilaine
Une approche collective de guitare pour jouer en groupe
**Atelier tout niveau avec Philippe Douet**
**Mercredi 19h30**
**(Tous les 15 jours / 1h à 1h30 selon inscrit·es)**
Cet atelier propose une approche collective de l’apprentissage de la guitare, où chacun·e progresse à son rythme tout en partageant le plaisir de jouer en groupe.
À partir de morceaux choisis ensemble et de différentes esthétiques musicales, les participant·es développent progressivement leur pratique instrumentale.
15 séances de septembre 2026 à juin 2027
Tout niveau
Tarif de 170 € à 216 € selon quotient familial
Un cours d’essai
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-16T19:30:00.000+02:00
Fin : 2027-06-09T21:00:00.000+02:00
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http://www.phakt.fr/?utm_source=gmb https://www.phakt.fr contact@phakt.fr 0299651970
PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
0299651970
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