AGENDA · Espelette
Partie de pelote à main nue Espelette
mercredi 19 août 2026 · Espelette
Informations pratiques
Espelette
Partie de pelote à main nue
Fronton Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
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Fronton Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
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English : Partie de pelote à main nue
L’événement Partie de pelote à main nue Espelette a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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