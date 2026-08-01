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Partie de pelote à main nue Espelette

mercredi 26 août 2026 · Espelette

Partie de pelote à main nue Espelette

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Fronton
Ville
64250 Espelette
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Espelette

Partie de pelote à main nue

Fronton Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

  .

Fronton Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02 

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English : Partie de pelote à main nue

L’événement Partie de pelote à main nue Espelette a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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