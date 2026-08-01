Informations pratiques

Espelette

Partie de pelote à main nue

Fronton Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

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Fronton Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

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English : Partie de pelote à main nue

L’événement Partie de pelote à main nue Espelette a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Pays Basque