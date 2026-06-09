Partie de pelote basque à main nue Place Sauveur Atchoarena Bidart samedi 5 septembre 2026.

Bidart

Partie de pelote basque à main nue

Place Sauveur Atchoarena Petit Fronton Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-12

Authentique partie de pelote basque à main nue sur le petit fronton de Bidart. .

Place Sauveur Atchoarena Petit Fronton Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 contact@bidarttourisme.com

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English : Partie de pelote basque à main nue

L’événement Partie de pelote basque à main nue Bidart a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Bidart