PARTIE Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T15:00:00 – 2026-05-09T16:00:00
Fin : 2026-05-09T15:00:00 – 2026-05-09T16:00:00
1914-1918.
Pris dans les rouages de la broyeuse idéologique des discours officiels, que reste-t-il de celui qui se voit partir à la guerre ? Que peut-on encore écouter de soi et du monde, à l’orée d’une mythologie patriotique qui ne laisse aucune place au doute ?
Un duo singulier alliant interprétation théâtrale et création sonore invite le public à s’engager pour devenir acteur de l’histoire…
PARTIE raconte l’histoire de Louis, jeune crieur de Paris issu des quartiers populaires et mobilisé en 1914. La pièce est conçue comme un échange épistolaire entre Louis, parti au front, et sa mère Eliane.
Texte et mise en scène : Tamara Al Saadi
Avec : Justine Bachelet et Eléonore Mallo
Création sonore : Eléonore Mallo
Conception technique : Jennifer Montesantos
Costumes : Pétronille Salomé
Regard chorégraphique : Sonia Al Khadir
Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France
Compagnie LA BASE / Tamara Al Saadi theatrecontemporain
