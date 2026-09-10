Partir à l’aventure : initiation au jeu de rôle, Bibliothèque Maurepas, Rennes
samedi 14 novembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes
Informations pratiques
Partir à l’aventure : initiation au jeu de rôle Samedi 14 novembre, 15h00 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00
Accompagnés d’un maître du jeu professionnel, plongez dans une expérience immersive où vous êtes les héros et héroïnes d’aventures frissonnantes. N’hésite pas à t’inscrire avec un ami ou une amie !
Ados à partir de 14 ans.
Réservation conseillée.
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
Jeux de rôle à la bibliothèque jeux de rôle jeux de société
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