UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Partir à l’aventure : initiation au jeu de rôle, Bibliothèque Maurepas, Rennes

samedi 14 novembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes

Partir à l’aventure : initiation au jeu de rôle, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurepas
Adresse
32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Partir à l’aventure : initiation au jeu de rôle Samedi 14 novembre, 15h00 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00

Accompagnés d’un maître du jeu professionnel, plongez dans une expérience immersive où vous êtes les héros et héroïnes d’aventures frissonnantes. N’hésite pas à t’inscrire avec un ami ou une amie !
Ados à partir de 14 ans.
Réservation conseillée.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
Jeux de rôle à la bibliothèque jeux de rôle jeux de société

Magnific

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)