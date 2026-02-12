Partir, El Señor Igor — Festival Babel Mômes Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Lors que le jeune Igor quitte le Bénin, sa terre natale, pour aller vivre en France, sans son père et sa mère, dans l’espoir d’une vie meilleure, il surmonte de nombreuses épreuves : le choc des cultures, la faim, le froid, le racisme ordinaire, et la méchanceté de son tuteur… C’est sans compter sur l’aide de ses nouveaux frères de fortune, de son directeur d’école et de ses voisins qu’il réussira à avoir une vie meilleure où il découvrira notamment la musique avant de devenir El Señor Igor et de retrouver sa famille…

Spectacle pour enfants dès 6 ans au Point Fort d’Aubervilliers. Un conte musical et la recherche d’une vie meilleure.

Le mercredi 18 mars 2026

de 10h00 à 10h45

payant Tarif enfant : 3 EUR

Tarif adulte : 5 EUR Tout public.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers



