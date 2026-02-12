Partir, El Señor Igor — Festival Babel Mômes Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers
Partir, El Señor Igor — Festival Babel Mômes Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers mercredi 18 mars 2026.
Lors que le jeune Igor quitte le Bénin, sa terre natale, pour aller vivre en France, sans son père et sa mère, dans l’espoir d’une vie meilleure, il surmonte de nombreuses épreuves : le choc des cultures, la faim, le froid, le racisme ordinaire, et la méchanceté de son tuteur… C’est sans compter sur l’aide de ses nouveaux frères de fortune, de son directeur d’école et de ses voisins qu’il réussira à avoir une vie meilleure où il découvrira notamment la musique avant de devenir El Señor Igor et de retrouver sa famille…
Spectacle pour enfants dès 6 ans au Point Fort d’Aubervilliers. Un conte musical et la recherche d’une vie meilleure.
Le mercredi 18 mars 2026
de 10h00 à 10h45
payant Tarif enfant : 3 EUR
Tarif adulte : 5 EUR Tout public.
Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers
