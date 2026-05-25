Partir en Livre 2026 : tout le programme

Et la programmation pensée dans les bibliothèques parisiennes est ici !

Avec plus de 6 400 événements accueillis dans plus de 2 000 communes en 2025, la manifestation revient avec ses ateliers, jeux, spectacles et rencontres d’auteurs pour donner vie au livre et à la lecture en allant directement au contact de la jeunesse dans tous les lieux qu’elle fréquente pendant la période estivale, dans son quotidien ou sur son lieu de vacances, dans des bibliothèques et des librairies hors les murs, sur la plage, et au pied des immeubles.

Cette année, ce sont Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert qui porteront cette 12e édition au travers de leur rôle de marraine et parrain.

La 12e édition de Partir en Livre aura lieu du 17 juin au 19 juillet 2026. Organisé par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, le festival national du livre pour la jeunesse ne cesse de grandir et touche désormais plus de 300 000 enfants, adolescents et parents sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin.

Du mercredi 17 juin 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-20T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://www.partir-en-livre.fr/



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