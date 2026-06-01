Partir en livre à la Bibliothèque d’Octeville-sur-Mer Bibliothèque municipale Octeville-sur-Mer

Octeville-sur-Mer

Partir en livre à la Bibliothèque d’Octeville-sur-Mer

Bibliothèque municipale 7 Route de Montivilliers Octeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre de la 12ᵉ édition de Partir en Livre, la grande manifestation nationale dédiée au livre jeunesse, la bibliothèque municipale d’Octeville-sur-Mer proposera une journée festive et gratuite autour de la lecture et de l’imaginaire le mercredi 24 juin de 10 h à 16 h.

Placée cette année sous le thème Nos petits et grands héros , cette journée s’adresse aux enfants, aux familles et à tous les amoureux des livres. L’objectif faire découvrir le plaisir de lire à travers des animations ludiques, créatives et participatives.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations gratuites

• Atelier de création de marque-pages avec l’artiste Marion Cornillot ;

• Sculpture sur ballons avec Bidule le Magicien ;

• Découverte de jeux de société ;

• Atelier avec l’autrice et illustratrice Emmanuelle Halgand ;

• Spectacle de marionnettes ambulant proposé par Mariska, avec deux représentations de La Girafe Bleue à 11 h et 15 h ;

• Exposition Le Loup en Slip , prêtée par la Ville du Havre à l’occasion des 10 ans de la création du personnage ;

• Présence de La Petite Librairie, qui proposera une sélection d’ouvrages à la vente.

Organisée par le Centre National du Livre sous l’impulsion du ministère de la Culture, l’opération Partir en Livre est aujourd’hui le plus grand festival du livre jeunesse en France. Chaque année, elle permet à des milliers d’enfants de rencontrer auteurs, illustrateurs, artistes et professionnels du livre dans un cadre convivial et accessible.

La commune d’Octeville-sur-mer est heureuse de s’associer à cet événement national et d’offrir aux familles un moment de découverte, de créativité et de partage autour de la lecture. .

Bibliothèque municipale 7 Route de Montivilliers Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 62 95

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English : Partir en livre à la Bibliothèque d’Octeville-sur-Mer

L’événement Partir en livre à la Bibliothèque d’Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie