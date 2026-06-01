Agnos

Partir en livre Aren

Bibliothèque Agnos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de Partir en Livre, les enfants sont invités pour Les 18 grigris au sein de la caravane La Grande Illusion un entre-sort sonore par la lecture participative d’albums jeunesse. Les enfants entrent dans la caravane, plongée dans l’obscurité avec quelques jeux de lumière. Ils choisissent tout d’abord un objet, symbolisant une histoire, dans l’un des dix-huit casiers qui les entourent. De l’autre côté du paravent, cachée des enfants, une petite régie radiophonique est installée avec micro, ordinateur, contrôleur et table de mixage. Le conteur volontaire s’assoit au micro, associé au réalisateur sonore Mario Bompart, pour une lecture radiophonique composée en direct, avec bruitages et musique, et diffusée en stéréo aux enfants allongés au centre de la caravane. L’enregistrement de chaque lecture est ensuite envoyé par mail aux familles. .

Bibliothèque Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37

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English : Partir en livre Aren

L’événement Partir en livre Aren Agnos a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn