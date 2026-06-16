Partir en livre Place du jeu de l’arc Bâgé-le-Châtel vendredi 3 juillet 2026.

Bâgé-le-Châtel

Partir en livre

Place du jeu de l’arc En cas de pluie repli sous le marché couvert Bâgé-le-Châtel Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Amateur de BD, curieux de documentaires ou parent en quête d’imagiers pour les plus petits, il y en aura pour tous les goûts. Les enfants pourront s’émerveiller devant nos histoires en images avec le kamishibaï , le raconte-tapis et un atelier Pop Art.

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Place du jeu de l’arc En cas de pluie repli sous le marché couvert Bâgé-le-Châtel 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque.bage-le-chatel@orange.fr

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English : Set Off on a Book Journey

Whether you’re a comic book fan, curious about documentaries, or a parent looking for picture books for the little ones, there’s something for everyone. Children can marvel at our illustrated stories with kamishibai, the storytelling rug, and a Pop Art workshop.

L’événement Partir en livre Bâgé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux