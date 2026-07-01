Partir en livre Cartes à conter avec Astérix Place de l’Église Étalondes

Informations pratiques

Étalondes

Partir en livre Cartes à conter avec Astérix

Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Faites travailler votre imaginaire avec les Cartes à conter sur le thème d’Astérix.

Inventez des histoires à partir de 3 cartes tirées au hasard.

Durée 2h | Tout public | Sur inscription.

Gratuit .

Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08 mediatheque@etalondes.fr

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English : Partir en livre Cartes à conter avec Astérix

L’événement Partir en livre Cartes à conter avec Astérix Étalondes a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers