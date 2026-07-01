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AGENDA · Étalondes

Partir en livre Cartes à conter avec Astérix Place de l’Église Étalondes

mercredi 8 juillet 2026 · Place de l'Église · Étalondes

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Médiathèque
Ville
76260 Étalondes
Département
Seine-Maritime
Tarif

Étalondes

Partir en livre Cartes à conter avec Astérix

Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Faites travailler votre imaginaire avec les Cartes à conter sur le thème d’Astérix.
Inventez des histoires à partir de 3 cartes tirées au hasard.

Durée 2h | Tout public | Sur inscription.
Gratuit   .

Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08  mediatheque@etalondes.fr

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English : Partir en livre Cartes à conter avec Astérix

L’événement Partir en livre Cartes à conter avec Astérix Étalondes a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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