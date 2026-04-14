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Partir en Livre Rue Baptiste Marcet Castelsarrasin

Partir en Livre Rue Baptiste Marcet Castelsarrasin mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Rue Baptiste Marcet

Adresse : Parc de Clairefont

Ville : 82100 Castelsarrasin

Département : Tarn-et-Garonne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Castelsarrasin

Partir en Livre

Rue Baptiste Marcet Parc de Clairefont Castelsarrasin Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Partir en Livre au parc lectures et animations sur le thème des héros. 10h-12h (0-3 ans) éveil sensoriel et histoires. 14h-17h (dès 3 ans) jeux et lectures. Une journée pour lire et rêver en plein air.
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Rue Baptiste Marcet Parc de Clairefont Castelsarrasin 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 32 75 44  mediatheque@ville-castelsarrasin.fr

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English : Partir en Livre

Partir en Livre au parc: readings and activities on the theme of heroes. 10am-12pm (0-3 years): sensory stimulation and stories. 2pm-5pm (3 years and up): games and readings. A day to read and dream outdoors.

L’événement Partir en Livre Castelsarrasin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences

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