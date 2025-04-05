Partir en livre | Le P’tit salon du livre du port Port Jacques-Yves Cousteau Castelsarrasin

Castelsarrasin

Partir en livre | Le P’tit salon du livre du port

Port Jacques-Yves Cousteau 3bis All. de Verdun Castelsarrasin Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le P’tit Salon du Livre ouvre sa 1re édition au port J-Y Cousteau à Castelsarrasin ! Rencontrez des auteurs, découvrez leurs livres et profitez des animations jeunesse de la médiathèque dans le cadre de Partir en Livre sur le thème Les animaux et nous

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Port Jacques-Yves Cousteau 3bis All. de Verdun Castelsarrasin 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 32 75 44

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English :

The P?tit Salon du Livre opens its 1st edition at Port J-Y Cousteau in Castelsarrasin! Meet the authors, discover their books and take part in the children’s activities organized by the media library as part of Partir en Livre on the theme Les animaux et nous ( Animals and us )

L’événement Partir en livre | Le P’tit salon du livre du port Castelsarrasin a été mis à jour le 2025-04-05 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences