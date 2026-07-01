Visite guidée : « L’hôtel Marceillac, une pépite de l’art nouveau », Hôtel Marceillac, Castelsarrasin

Informations pratiques

Visite guidée : « L’hôtel Marceillac, une pépite de l’art nouveau » 19 et 20 septembre Hôtel Marceillac Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez à la découverte d’un monument emblématique de notre cité, rare témoignage de la présence de l’Art nouveau dans le Sud-Ouest.

Construit en 1912 par Pierre-Adrien Marceillac, d’après les plans de l’architecte montalbanais Antonin Maurou, le Grand Hôtel Moderne porte bien son nom : l’innovation est au cœur du projet de son fondateur.

La distribution des salles de réception et des chambres, qui reprend l’organisation des grands hôtels de l’époque, témoigne de cette modernité. Quant à l’ornementation des façades et du mobilier, elle s’inspire de l’Art nouveau, ce style révolutionnaire qui touche tous les modes d’expression depuis la fin du XIXe siècle.

Ce mouvement artistique, qui privilégie les lignes courbes, fines et proliférantes, puise sa source dans la nature, avec un foisonnement de formes végétales et animales.

Si les principes de ce nouvel univers artistique sont ici contenus et aérés, l’élégance est bien au rendez-vous.

La découverte de cet hôtel, tenu par la famille Marceillac depuis cinq générations, vous plongera dans une ambiance Belle Époque : un véritable bond dans le temps.

Hôtel Marceillac 54, rue de l’Egalité, 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Castelsarrasin Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563323010 »}]

Partez à la découverte d’un monument emblématique de notre cité, rare témoignage de la présence de l’Art nouveau dans le sud-ouest.

©Ville Castelsarrasin