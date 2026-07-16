Visite guidée « Sur les pas de Saint-Alpinien : entre légende et réalité », Église Saint-Sauveur, Castelsarrasin

Informations pratiques

Visite guidée « Sur les pas de Saint-Alpinien : entre légende et réalité » 19 et 20 septembre Église Saint-Sauveur Tarn-et-Garonne

Gratuit. Inscription obligatoire au 0563327810 ou par mail : sylvie.vialatte@ville-castelsarrasin.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Après cette déambulation inédite sur les pas d’Alpinien, saint patron de la ville, vous ne verrez plus l’église Saint-Sauveur comme avant !

Alpinien : voilà un prénom bien étrange, disparu du calendrier des saints depuis fort longtemps. Pourtant, depuis le Moyen Âge, ce prénom a été donné à des centaines de nouveau-nés castelsarrasinois.

L’association Entraide généalogique de Tarn-et-Garonne s’est penchée sur ce mystérieux phénomène et présentera le fruit de ses recherches à l’occasion de cette visite guidée.

Depuis le 6 avril 1279, date d’arrivée des reliques d’Alpinien à Castelsarrasin, son culte n’a cessé de grandir, attirant des milliers de pèlerins chaque 26 avril, date de sa mort selon la tradition.

L’ASPC présentera un témoignage exceptionnel de cette dévotion : la plaque xylographique qui permettait d’imprimer des affiches pour le pèlerinage de Saint-Alpinien. Daté du XVIIIe siècle, cet objet en bois, telle une « relique », est aujourd’hui protégé au titre des monuments historiques.

Église Saint-Sauveur Place de la Raison, 82100 Castelsarrasin, France Castelsarrasin 82100 Cloutiers Saint-Martin Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563327810 »}] Possession de Moissac, Saint-Sauveur fut un florissant prieuré dont l’église, reconstruite entre 1254 et 1271, constitue l’un des jalons du premier gothique en Languedoc. Édifice de transition à trois nefs, transept peu saillant et chevet plat, elle est voûtée d’ogives et de berceaux transversaux. Au sud de l’église se construit le prieuré autour d’un cloître et de la maison du prieur. Autour de 1500, le chœur fut augmenté d’une abside à pans coupés, des chapelles furent ajoutées et la façade nord percée d’un portail flamboyant. Le prieuré disparaît à la fin du XVIIIe siècle. Utilisée pour abriter le Temple de la Raison entre 1793 et 1795, l’église fut ensuite rendue au culte. De nombreuses transformations interviennent au cours du XIXe siècle : pose du carrelage en 1814 ; renouvellement du vitrage ; création par Loubens d’un baldaquin pour le maître-autel ; interventions sur les chapelles de la Vierge et de Saint-Alpinien… Plusieurs parkings

Sous-titre : Après cette déambulation inédite, sur les pas d’Alpinien, saint-patron de la ville, vous ne verrez plus l’église Saint-Sauveur comme avant !

©Ville Castelsarrasin