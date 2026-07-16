Visite libre du mini-musée de l’automobile, Cave 82, Castelsarrasin

Informations pratiques

Visite libre du mini-musée de l’automobile 19 et 20 septembre Cave 82 Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le CAVE 82 vous ouvre les portes de son mini-musée de l’automobile.

Passionnés par ce patrimoine unique, les bénévoles partageront avec vous, le temps d’une visite et d’une balade en véhicule d’époque, l’histoire de ces témoins d’un autre temps.

Que vous soyez amateur de voitures anciennes, curieux de découvrir ces trésors du patrimoine industriel français ou tout simplement nostalgique, cette exposition est une invitation à voyager dans le temps, de 1935 à 1989.

Venez découvrir des modèles de fabricants emblématiques tels que Peugeot, Citroën et Renault, ainsi que des constructeurs aujourd’hui disparus comme Panhard et Delahaye.

Encore dans leur jus ou parfaitement restaurés, la plupart de ces véhicules sont en état de prendre la route. Alors, osez pousser la porte du CAVE 82 : vous êtes les bienvenus !

Et pour ceux qui aiment vivre de nouvelles expériences, tentez une virée en centre-ville à bord d’un véhicule d’époque, à la découverte des monuments incontournables de Castelsarrasin. N’oubliez pas de vous inscrire : cette balade est proposée le dimanche uniquement.

Cave 82 3, avenue du Maréchal Koenig, 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie

**Le CAVE 82 vous ouvre les portes de son mini-musée de l’automobile. Passionnés par ce patrimoine unique, les bénévoles partageront avec vous, le temps d’une visite et d’une balade en véhicule de à…

©Ville Castelsarrasin