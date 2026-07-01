Visite commentée : présentation d’un avion mythique, Aérodrome de Gandalou, Castelsarrasin

Informations pratiques

Visite commentée : présentation d’un avion mythique Dimanche 20 septembre, 16h00 Aérodrome de Gandalou Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’aérodrome de Gandalou, partez à la découverte d’un avion mythique : le Breguet XIV.

L’unique réplique de ce témoin de notre passé aéronautique vous sera présentée, au sol et en vol, par deux passionnés soucieux de transmettre cette belle et grande histoire.

Avion de reconnaissance et bombardier durant la Grande Guerre, le Breguet XIV est également célèbre pour sa participation à l’épopée de la première ligne aérienne chargée du service postal. D’illustres aviateurs, aujourd’hui considérés comme les pionniers de l’aéropostale, l’ont piloté : Antoine de Saint-Exupéry, Didier Daurat, Jean Mermoz, Henri Guillaumet et bien d’autres.

Petit bijou de technologie en avance sur son temps, il est fabriqué à plus de 8 000 exemplaires pendant et après la Première Guerre mondiale, puis exporté dans 23 pays. Il ne reste aujourd’hui que deux exemplaires originaux du Breguet XIV, conservés à l’abri dans deux musées.

Afin que la mémoire de ce premier biplan, conçu en 1917 en France par la société Breguet, ne s’efface pas, une réplique a été fabriquée entre 1992 et 2003 par des passionnés. Elle demeure à l’aérodrome de Gandalou et, pour le plus grand bonheur de tous, elle vole !

Aérodrome de Gandalou 4377, route de l’aérodrome, 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Gandalou Tarn-et-Garonne Occitanie

**A l’aérodrome de Gandalou, partez à la découverte d’un avion mythique : le Breguet XIV. L’unique réplique de ce témoin de notre passé aéronautique, vous sera présentée, au sol et en vol, par deux …

©François de Guiringaud