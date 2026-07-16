Balade historique en véhicule d’époque, Cave 82, Castelsarrasin

Informations pratiques

Balade historique en véhicule d’époque 19 et 20 septembre Cave 82 Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Inscription par mail : renaud.dupart@sfr.fr ou par tel : 06.10.73.21.92.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Que vous soyez amateur de voitures anciennes, curieux de découvrir ces trésors du patrimoine industriel français ou tout simplement nostalgique, cette exposition est une invitation à voyager dans le temps, de 1935 à 1989.

Venez découvrir des modèles de fabricants emblématiques tels que Peugeot, Citroën et Renault, ainsi que des constructeurs automobiles aujourd’hui disparus comme Panhard et Delahaye.

Encore dans leur jus ou parfaitement restaurés, la plupart de ces véhicules sont en état de prendre la route. Alors, osez pousser la porte du CAVE 82 : vous êtes les bienvenus !

Le dimanche, tout au long de la journée, les amateurs de nouvelles expériences pourront également s’offrir une virée en centre-ville à bord d’un véhicule d’époque, à la découverte des monuments incontournables de Castelsarrasin.

N’oubliez pas de vous inscrire !

Cave 82 3, avenue du Maréchal Koenig, 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0610732192 »}]

Texte chapeau :

©Ville Castelsarrasin