Visite commentée « À la découverte de la belle histoire de l’Ecole primaire supérieure de jeunes filles et de son fondateur Pierre Flamens », Collège Flamens, Castelsarrasin

Informations pratiques

Visite commentée « À la découverte de la belle histoire de l’Ecole primaire supérieure de jeunes filles et de son fondateur Pierre Flamens » Samedi 19 septembre, 11h00 Collège Flamens Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 24 personnes. Réservations : 0820713e@ac-toulouse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Anciennes élèves ou simples curieux, osez pousser la porte de ce collège inauguré en 1891 à l’initiative de l’ancien maire Pierre Flamens.

Cette déambulation interactive vous invite à parcourir des murs chargés d’une grande histoire : celle de l’école au XIXe siècle.

Le saviez-vous ? L’établissement mixte que l’on nomme aujourd’hui « collège Flamens », en hommage à son créateur Pierre Flamens, maire de Castelsarrasin, était à l’origine réservé aux jeunes filles. Dès sa création, il est d’ailleurs appelé « École primaire supérieure de jeunes filles ». Fait exceptionnel, cet établissement laïque est doté d’un pensionnat : le premier en France.

Un riche passé qui mérite d’être raconté et connu. Avec la création de ce collège, Pierre Flamens et son conseil municipal s’inscrivent délibérément dans un courant favorable à l’émancipation des femmes par l’éducation.

En cette fin de XIXe siècle, Castelsarrasin est incontestablement en avance sur son temps.

Collège Flamens 10, rue Joseph Flamens, 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Cloutiers Saint-Martin Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563323104 »}]

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©Ville Castelsarrasin