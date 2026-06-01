Partir en Livre et les bibliothèques parisiennes

Les bibliothèques de Paris participent à l’édition 2026 de Partir en Livre, la grand fête du livre jeunesse initiée par le Centre national du livre, qui a lieu chaque année partout en France.

Unique en son genre, Partir en Livre sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire.

Cette année, retrouvez de nombreux événements autour du thème « Nos petits et grands héros », petits et grands sont invités à explorer l’univers foisonnant des héros. Une thématique forte, inspirante et fédératrice, qui résonne tout particulièrement avec les imaginaires de l’enfance et de l’adolescence.

Au programme : des ateliers créatifs avec des illustrateurs, des spectacles et lectures musicales, des contes et surtout beaucoup de livres !

Certains événements sont sur réservation.

Les bibliothèques de Paris participent à Partir en Livre, la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes en France, chaque année en début d’été.

Du mercredi 17 juin 2026 au samedi 29 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T01:59:59+02:00

Date(s) :



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