Informations pratiques

Molsheim

Partir en livre héros en herbe

Rue du Champ du Feu Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

A l’occasion de la 12ème édition de Partir en livre , rendez-vous dans les parcs avec les bibliothécaires de la médiathèque de Molsheim, le service animation jeunes et Danielle de l’association Lire et Faire Lire .

Au programme des 4 rendez-vous, séances d’histoires pour les enfants, moments de lecture libre pour tous et jeux.

Alors rejoignez nous avec votre coussin, transat ou couverture. En cas de pluie, l’animation aura lieu au Foyer Saint-Joseph, 10 rue du Maréchal Foch.

Organisée par le Centre National du Livre (CNL) sous l’impulsion du Ministère de la Culture depuis 2015, Partir en livre est une manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes sur tout le territoire. A cette occasion, les livres sortent des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur les lieux et temps de loisir afin de transmettre le plaisir de lire. .

Rue du Champ du Feu Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26 mediatheque@molsheim.fr

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English :

L’événement Partir en livre héros en herbe Molsheim a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig